حدث ليلاً| تفاصيل أول إصابة بالفطر الأسود في مصر وتطورات حالة شريف دسوقي

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

43 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 876 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 188567 حالة حتى اليوم.

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علماء: اكتشاف سبب حدوث جلطات جراء بعض لقاحات كورونا

قال علماء في ألمانيا إنهم اكتشفوا سبب حدوث جلطات دموية نادرة مرتبطة بالتطعيم بلقاحات كوفيد-19 التي تنتجها شركتا أسترازينيكا وجونسون آند جونسون، وأنه يمكنهم علاج هذا العرض الجانبي، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" عن قائد فريق الباحثين.

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ابنة شقيقة شريف دسوقي تكشف تطورات حالته

قالت إيناس فهمي، ابنة شقيقة الفنان شريف دسوقي، إن حالة خالها مستقرة بعد إجراء عملية لبتر قدمه بعد إصابته بمرض السكري.

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رامي رضوان يحكي عن موقف في جنازة سمير غانم.. والأزهري: فأل حسن

كشف الإعلامي رامي رضوان، عن موقف حدث أثناء دفن الفنان سمير غانم، قائلا: "خلال رحلة وداع الفنان الكبير سمير غانم، ونقل جثمانه حدثت علامات الواحد بيحس إن ربنا بيطبطب عليا بيها".

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غضب بـ"النواب والشيوخ " من قرار الصحة بتحرير محاضر ضد الجهة المحول منها مرضى كورونا

شهدت الساعات القليلة الماضية، حالة من الجدل تجاه وزارة الصحة، بسبب قرار مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، الذي ينص على تحرير محاضر بمستشفيات الوزارة، ضد الجهة المحول منها مرضى كورونا الذين تتطلب حالتهم دخول العناية المركزة.

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ابنة أول مصابة بالفطر الأسود في مصر تروي تفاصيل الحالة

كشفت أميرة منير، ابنة نبيلة فرج، أول مصابة بالفطر الأسود في مصر، عن تفاصيل إصابة والدتها بهذا المرض بعد تعافيها من فيروس كورونا.

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حزب المؤتمر: إشادة أمريكا بدور مصر في مكافحة الإرهاب انتصار عالمي لرؤية الرئيس السيسي

أعرب حزب المؤتمر عن ثقته في إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف العلاقات المصرية الأمريكية بما يحفظ لمصر مكانتها وثقلها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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الخارجية الأمريكية: نتشاور دبلوماسيًا مع أطراف أزمة سد النهضة.. ولا يوجد حل عسكري

قالت جيرالدين جريفيث، المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية تتعاون مع الحكومة المصرية في ملفات عدة منها القضية الفلسطينية وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وكذلك التعامل مع مبعوث القرن الأفريقي من أجل إيجاد حل لقضية سد النهضة، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والعسكري مع مصر وتحقيق شراكة قوية في زوايا عدة.

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أول تصريح رسمي حول تجهيز غرفة لعزل مصابي الفطر الأسود

أكد الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، تجهيز غرفة بمستشفى النجيلة لعزل حالات الإصابة بمرض الفطر الأسود.

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محافظ البحر الأحمر: تطعيم أكثر من 50 ألف من العاملين بالقطاع السياحي

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن نسبة الإشغال مبشرة وتعدت أكثر من نصف الإشغال خلال الفترة التي سبقت جائحة فيروس كورونا المستجد.

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بعد تداوله على "فيس بوك".. ضبط المتهمين بإلقاء مخلفات البناء أمام "كُلية" بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لسيارة عربة كارو" تلقي مخلفات بناء أمام إحدى الكليات بمصر الجديدة.

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انتشار أمني مكثف في بغداد وأوامر بانسحاب قوات الحشد الشعبي

شهدت مناطق عدة في العاصمة العراقية بغداد انتشارا أمنيا مكثفًا ليل الأربعاء/الخميس، مع إصدار قيادة عمليات بغداد أوامر صارمة بعد اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

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