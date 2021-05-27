لدعم النوابغ.. برلماني يطالب بتوجيه اعتمادات المراكز البحثية للبحث العلمي

مصراوي



طالب النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، بتوجيه الاعتمادات المالية إلى المراكز البحثية في الموازنة العامة للعام المالي الجديد للأبحاث العلمية وتعظيم دور البحث العلمي، وعدم اقتصار هذه الاعتمادات على الرواتب والأجور والمكافآت.



وقال الشرقاوي إن جائحة كورونا أثبتت للعالم أهمية العلم والبحث العلمي؛ مما يستوجب ضرورة تعظيم الاستفادة من المراكز البحثية لدى الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات على مستوى الجمهورية.



وأوضح عضو مجلس النواب، خلال بيان له، الأربعاء، أن تقدم الدول يُقاس بمستوى التعليم والبحث العلمي بها، والأزمة الأخيرة لفيروس كورونا أثبتت أهمية العلم، والبحث العلمي، وفي الوقت الذي خرجت حزمة من التشريعات تشجع على الابتكار ودعم مشروعات البحث العلمي، يلزم تفعيل لهذه القوانين على أرض الواقع، وتوجيه الاعتمادات المالية المخصصة للمراكز البحثية لدعم وتشجيع البحث العلمي والنوابغ الصغيرة.



وأشار الشرقاوي إلى أن مركز البحوث الزراعية من المفترض أن يسهم بقوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وذلك من خلال استنباط سلالات جديدة من البذور عالية الإنتاجية وغير شرهة لاستهلاك المياه، وهكذا باقي المراكز البحثية التي لها أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الشاملة 2050 التي شرعت الدولة في تطبيقها، سواء على صعيد الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وكذلك باقي المراكز البحثية، على أن تكون هناك متابعة دورية للدور الذي تقوم به هذه المراكز خلال العام، والفائدة التي تعود على المواطنين.