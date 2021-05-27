حزب المؤتمر: إشادة أمريكا بدور مصر في مكافحة الإرهاب انتصار عالمي لرؤية الرئيس السيسي



مصراوي

أعرب حزب المؤتمر عن ثقته في إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف العلاقات المصرية الأمريكية بما يحفظ لمصر مكانتها وثقلها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك عقب إشادة الرئيس الأمريكي جوبايدن بدور مصر في القضية الفلسطينية واستعداد للتعاون مع القاهرة في مختلف القضايا الاقليمي، واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة

وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، إن ما نقله بلينكن" للرئيس حول اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع مصر، وكذا تكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي الفعال الذي تتمتع بها مصر في الشرق الأوسط ومحيطها الإقليمي، ومساهمتها بقيادة السيسي في السعي لتحقيق الاستقرار المنشود لكافة شعوب المنطقة، يجعلنا أكثر فخرا واعتزازا بسياسات مصر واستعادتها لدورها ومكانتها الطبيعية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار صميدة، إلى إشادة وزير الخارجية الأمريكي بنجاح الجهود المصرية الحاسمة في مكافحة الإرهاب خلال الفترة الماضية وما تتحمله من أعباء في مكافحة الإرهاب، معرباً عن دعم الإدارة الأمريكية لتلك الجهود، ومؤكداً أن مصر تعد شريكاً مركزياً في التصدي لتحدي الإرهاب العابر للحدود، مشيرا إلى أن ذلك بمثابة انتصار عالمي لرؤية الرئيس.

وأعرب رئيس الحزب، عن ثقته المطلقة في ادارة الرئيس لقضية سد النهضة، و تمسك مصر بحقوقها من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن الامن المائي لمصر من خلال قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ومن ثم أهمية الدور الأمريكي على وجه الخصوص للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة، حيث جدد الوزير "بلينكن" التزام الإدارة الأمريكية ببذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف.