الوطنية للصحافة تخطر مؤسسات قومية بتشكيل لجان تقصي حقائق حول ميزانيات السنوات الماضية

كتب - مينا غالي:

أخطرت الهيئة الوطنية للصحافة، المؤسسات الصحفية القومية المختلفة، بتشكيل لجان تقصي الحقائق حول ميزانيات السنوات الماضية في المؤسسات، والتي بحثتها الهيئة خلال اجتماعاتها مع الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

وتضمنت اللجنة التي تم تشكيلها في وكالة أنباء الشرق الأوسط ١٠ أعضاء من خارج الوكالة واثنين من أعضاء الجمعية العمومية بالوكالة.

وجاء تشكيل اللجنة الخاصة بوكالة أنباء الشرق الأوسط كالتالي:

المستشار مدحت لاشين رئيسا، كما ضمت في عضويته كلا من:

وليد أمين، وشيماء عبد الإله، وحسين محمد حسين، ومروة السيسي، وهبة الله صادق، وسامح عبد الرحمن الفخراني، وهدى عبد الرؤوف، وأحمد التوني، ووليد عبد النبي.

كانت مصادر مسؤولة بالهيئة الوطنية للصحافة، كشفت أن الهيئة قررت تشكيل لجان لتقصي الحقائق وتحديد المسؤولية بالجمعيات العمومية لمختلف المؤسسات الصحفية القومية، لمتابعة تنفيذ بعض الملاحظات الواردة في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية للمؤسسات الصحفية المختلفة.

وأوضحت المصادر لمصراوي، أن تلك اللجان سيكون دورها متابعة ما تم في الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية منذ عام 2015، خاصة وأن الجمعيات لم تنعقد منذ ذلك العام، ونظمت الهيئة مؤخرًا اجتماعات لمختلف الجمعيات العمومية بالمؤسسات القومية لمناقشة تقارير ميزانيات المؤسسات في الأعوام المالية منذ 2015 وحتى العام الجاري.

وتابعت المصادر، أن الهيئة تسعى لحل كافة الأزمات المالية للمؤسسات القومية المختلفة، ومن ثم عظمت من دور الجمعيات العمومية في الرقابة والمحاسبة، موضحة أن اللجان التي تقرر تشكيلها ستتقصى الحقائق حول المخالفات والتجاوزات التي وقعت في الأعوام المالية المنصرفة.