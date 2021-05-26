أول تصريح رسمي حول تجهيز غرفة لعزل مصابي الفطر الأسود

كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، تجهيز غرفة بمستشفى النجيلة لعزل حالات الإصابة بمرض الفطر الأسود.

وقال علي في تصريحات لمصراوي، الأربعاء: "بالفعل تم تخصيص غرفة لاستقبال أي مريض يصاب بالفطر الأسود في مستشفي النجيلة، وتهدف إلى الاستعداد التام لظهور أي حالة".

وشدد على أن المستشفى لم يستقبل أي حالات مصابة بالفطر الأسود حتى الآن، لكن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي تحسبا لظهور أي حالات.

وأضاف: "الغرض من هذه الغرفة عزل أي مريض يظهر عليه أعراض الفطر الأسود"، مشددا على توفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة في هذه الغرفة.

والفطر الأسود هو عدوى انتهازية فطرية نادرة وتسبب مرضًا خطيرًا وقاتلًا في بعض الأحيان، والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفطريات المخاطية يعانون من ضعف في جهاز المناعة مما يجعلهم عرضة للإصابة بالعدوى الفطرية وغيرها من الالتهابات الانتهازية، ويحدث داء الفطر الأسود بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، وفقًا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسبق أن ذكر الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أنه تم اكتشاف حالتي إصابة بالفطر الأسود في مصر خلال الفترة الماضية.