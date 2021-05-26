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جولة لمحافظ الجيزة لمتابعة أعمال التطوير بمحور المنصورية - صور

11:25 م الأربعاء 26 مايو 2021
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كتب - يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء الأربعاء، أعمال التطوير بمحور المنصورية بحي الهرم، لمتابعة تنفيذ الأعمال بعدد من قطاعات الممشى السياحي وأعمال رفع المخلفات ( ناتج أعمال ) التطوير بمحيطه.

وحرص المحافظ على الحديث مع عدد من المواطنين من المترددين على الممشى لبحث انطبعاتهم تجاه أعمال التطوير، وناشدهم بالحفاظ على ما تم الوصول إليه من نتائج.

وتفقد المحافظ سير العمل بأكشاك الأطعمة والمشروبات المقامة بالممشى ومدى إلتزام القائمين عليها بالأسعار المعلنة، والتأكد من عدم المغالاة فى أسعار الخدمات المقدمة لتناسب مختلف فئات وشرائح المواطنين من المنطقة المحيطة والمناطق المجاورة كما استمع لشكواهم ووجه بسرعة بحثها.

رافق المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير العام، ومدير مديرية الإسكان بالجيزة.

أحمد راشد محافظ الجيزة محور المنصورية حي الهرم

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