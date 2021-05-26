حار نهارا على القاهرة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس



القاهرة- (أ ش أ):

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدا الخميس، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، وحار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يكون ليلا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الظواهر الجوية تكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 21

الإسكندرية 29 20

وادي النطرون 34 20

طنطا 35 21

شبين الكوم 36 21

دمنهور 34 21

بلطيم 29 21

مطروح 26 18

السلوم 31 19

سيوة 37 19

بورسعيد 28 21

دمياط 28 21

الزقازيق 36 22

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 36 19

السويس 36 20

العريش 31 19

رفح 31 20

رأس سدر 36 21

نخل 34 17

نويبع 36 26

طابا 35 22

كاترين 31 18

الطور 34 23

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 37 26

الفيوم 36 22

بنى سويف 37 22

المنيا 37 22

أسيوط 38 23

سوهاج 39 23

قنا 41 23

الأقصر 42 24

أسوان 42 24

ادفو 42 25

أبوسمبل 40 22

الوادي الجديد 40 23

الشلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 41 30

المدينة 43 31

الرياض 43 28

المنامة 39 32

أبوظبى 38 30

الدوحة 44 31

الكويت 44 27

دمشق 36 14

بيروت 27 24

عمان 33 19

القدس 28 18

غزة 29 19

بغداد 43 25

مسقط 41 32

صنعاء 27 16

الخرطوم 41 30

طرابلس 28 22

تونس 27 19

الجزائر 21 17

الرباط 25 16