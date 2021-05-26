جامعة الجلالة تستقبل وفد جامعة أريزونا ستيت الأمريكية لبدء تنفيذ البرامج المشتركة



كتب - محمد سامي:

استقبلت جامعة الجلالة، اليوم الأربعاء، وفدا من جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، ممثلا من الدكتور ستيفانى لندكويست، نائب رئيس جامعة أريزونا ستيت، الدكتور دوج بيكر المدير التنفيذى لمؤسسة سنتانا للتعليم، الدكتور وديع عطية، المسؤول التنفيذي لمؤسسة سنتانا التعليمية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأستاذ الممارسة بجامعة أريزونا ستيت.

يأتي ذلك في إطار سعي جامعة الجلالة الأهلية للتعاون مع كافة المؤسسات الدولية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على التوسع في التعاون مع الجامعات الدولية ذات المكانة المتميزة عالميًا؛ للاستفادة من خبراتها في منظومة الجامعات الأهلية الذكية من الجيل الرابع، وتوفير برامج دراسية ذات جودة عالمية، والتعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أحد أهدافها، وهو وضع مصر على الخريطة العالمية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

وكان في استقبالهم الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشناوى، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية وخدمة المجتمع وتطوير البيئة، والدكتور طارق أبوالمعاطي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور ياسر كاظم القائم بأعمال الأمين العام للجامعة، والدكتورة رنا زيدان أمين سر مجلس الأمناء بالجامعة.

وقالت الجامعة في بيان لها، إن الزيارة جاءت في ضوء مناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تنفيذ البرامج المشتركة بين الجامعتين، وأيضاً لاستكشاف الجامعة بمرافقها والمنطقة الجغرافية المحيطة بها في مدينة الجلالة، حيث أن التعاون لن يكون فقط على المستوى الأكاديمي ولكن على كافة المستويات.

وأضافت أن هذه الخطوة تعتبر بداية لتفعيل الشراكة بين الجامعتين، وذلك وفقاً لاتفاقية التعاون المشتركة، التي شهد مراسم توقيعها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الإثنين، الموافق 10 مايو، بحضور السفير جونثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمصر.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن هذه الاتفاقية هي نتاج عمل وجهد كبير من الطرفين، وتسعى للاستفادة من الخبرة الأمريكية في تقديم برامج دراسية حديثة ومتميزة، خاصة أن جامعة الجلالة تمثل واحدة من منظومة الجامعات الدولية التي تحرص على تقديم خدمة تعليمية بجودة لا تقل عن مثيلاتها في دول العالم، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تمثل نقطة تحول في أداء العملية التعليمية داخل الجامعة، باستضافة الأساتذة والخبراء الأمريكيين للتدريس، سواء بالحضور أو بنظام التعليم عن بعد، مضيفاً تطلع الجامعة لعقد مزيد من اتفاقيات التعاون الثقافى والعلمى، وتبادل الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بين الطرفين.

وتابع، أن الاتفاقية تنص على منح شهادة مزدوجة "Dual degree" معتمدة من جامعتي الجلالة واريزونا، لكليات الهندسة، والعلوم، وإدارة الأعمال، والإعلام والفنون، وايضاً منح شهادة معتمدة من جامعة الجلالة بمساعدة إدارية من الشريك التجاري لجامعة أريزونا (CINTANA) لكليات الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، الهندسة الزراعية وعلوم الغذاء، كما تنص على التعاون بين الطرفين في تأسيس برامج تعليمية ذات مواصفات عالمية، بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية لجامعة الجلالة فيما يتعلق بالعملية التعليمية.

من جهة أخرى، تم عقد عدد من اللقاءات خلال الزيارة مع العمداء ومديري البرامج في مجالات الهندسة، والأعمال، والعلوم الاجتماعية، والفنون والتصميم، والعلوم الأساسية، والإنتاج الإعلامي، لإدارة تطوير الأعمال وشئون العاملين وتكنولوجيا المعلومات، للتعرف على طبيعة وسير العمل داخل الجامعة، وللرد على كافة الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بكلا الطرفين.

جدير بالذكر، تعد جامعة الجلالة إحدى الجامعات الأهلية التي تم افتتاحها في عامها الأول بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تطبق نظاماً وخدمة تعليمية بجودة لا تقل عن مثيلاتها في دول العالم، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.

يستوعب الحرم الجامعي مقرات لخمسة عشرة كلية تقدم أكثر من ٦٥ برنامج متميز، حيث تم افتتاح ١٤ مجال هذا العام منقسمين إلى ٢٩ برنامج في شتى المجالات منها مجال الطب، الإنتاج الإعلامي، العلاج الطبيعي، العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، الصيدله، العلوم الهندسيه، العماره، الفن والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، طب الاسنان، علوم التمريض وأخيرا علوم وهندسة الحاسبات، كما تضم الجامعة مستشفى تعليمي جاري تجهيزه، وسكن خاص للطلاب وأعضاء هيئه التدريس، وتوفر أيضا وسائل مواصلات للطلاب والساده العاملين بالجامعة.

الجدير بالذكر ايضاً، جامعة أريزونا واحدة من أهم الجامعات الامريكية، ولها موقع متميز في التصنيفات العالمية، خاصة أنها مصنفة رقم 1 في الابتكار على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تصنيفها دولياً رقم 155 مما يجعلها واحدة من أفضل الجامعات الدولية.