ضبط 1011 وحدة إرسال واستقبال شبكات الإنترنت بالمطار مع راكب قادم من السعودية

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من وحدات الإرسال والاستقبال، الخاصة بشبكات الإنترنت transceiver- module، أخفاها راكب فور وصوله من السعودية، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السعودية القادمة من أبها، اشتبه عبد السلام عادل رئيس القسم في راكب، أثناء محاولته الخروج من الصالة، وقام عمرو العميري مدير الحركة بمناظرة جواز سفره وحقائبه، وطلب تفتيشها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد البحيري مأمور الجمرك وطاهر محمود رئيس القسم، وتلاحظ وجود أجسام تكرارية معتمة ومتماثلة بكثافة عالية، وبالعرض على أسامة دياب مدير الجمرك قام بتكليف ابتهال مصطفى مأمورة الجمارك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط عدد 1011 وحدة من مستلزمات شبكات الإنترنت المذكورة.

وأمر أحمد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .