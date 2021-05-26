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مصر ترسل مساعدات طبية ومواد غذائية لدولة جيبوتي - فيديو

07:33 م الأربعاء 26 مايو 2021
مصر ترسل مساعدات طبية ومواد غذائية لدولة جيبوتي - فيديو

مصر ترسل مساعدات طبية ومواد غذائية لدولة جيبوتي

كتب - محمد سامي"

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو، خلال إرسال مصر مساعدات طبية ومواد غذائية للأشقاء في جيبوتي.

وكانت طائرتين نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملتان بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة جيبوتي الشقيقة.

يأتي ذلك استمراراً للدور المصري الرائد عربياً وإفريقياً ودولياً وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

من جانبه أعرب الجانب الجيبوتي عن تقديره للجهود المصرية الكبيرة ومساندتها للشعب الجيبوتي، مؤكدين على أهمية تلك المساعدات فى تخفيف الأعباء عن كاهل مواطنيها ودعم الجانب الجيبوتي في مواجهة التحديات التى يواجهها.

يأتي ذلك في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الجيبوتي الشقيق في مختلف الظروف، وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

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