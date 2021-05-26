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مرصد الأزهر يعرب عن قلقه إزاء نزوح 500 أسرة أفغانية جراء هجمات لـ”طالبان”

07:15 م الأربعاء 26 مايو 2021
مرصد الأزهر يعرب عن قلقه إزاء نزوح 500 أسرة أفغانية جراء هجمات لـ”طالبان”

أرشيفية

كتب - محمود مصطفى:

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، متابعته بقلق بالغ ما أعلنه مسؤولون محليون في ولاية "بدخشان" شمال شرق أفغانستان، اليوم الأربعاء، بشأن نزوح مئات الأسر من مديرية "يفتل السفلية" عن منازلهم عقب هجمات شنتها حركة "طالبان" الإرهابية على مدار الأربعة أيام الماضية.

وأعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في بيان له، الأربعاء، رفضه التام لكافة أشكال العنف والإرهاب الذي تمارسه حركة طالبان ضد المدنيين الأبرياء، محذرًا من تفاقم الأوضاع الإنسانية في "بدخشان" جراء الصراع الدائر هناك، داعيًا إلى تقديم المساعدة العاجلة لهؤلاء النازحين.

واضطرت ٥٠٠ أسرة أفغانية للنزوح عن منازلهم والذهاب إلى مناطق أخرى مجاورة، عقب دخول عناصر حركة طالبان إلى مناطقهم واتخاذ منازلهم كمعاقل لهم بالقوة واستخدام المدنيين كدروع بشرية.

نزوح الأفغانيين هجمات طالبان حركة طالبان أفغانستان

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