Masrawy logo white

السيسي: تشاورت مع وزير الخارجية الأمريكي في مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة

06:51 م الأربعاء 26 مايو 2021
السيسي: تشاورت مع وزير الخارجية الأمريكي في مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة

الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي

كتب - محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تشاور مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة.

وأوضح الرئيس خلال منشور له على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، الأربعاء:"شرفت اليوم باستقبال أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تشاورنا معًا بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، مع التأكيد على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط".

الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الرئيس السيسي

الخبر التالى:

مميزات مادية للتخصصات النادرة والملحة.. ننشر توصيات صحة النواب بشأن أزمة تكليف الأطباء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1140

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

987

متعافون اليوم

256124

إجمالي الإصابات

14807

إجمالي الوفيات

187691

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:سد النهضة والقضية الفلسطينية.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا