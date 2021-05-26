السيسي: تشاورت مع وزير الخارجية الأمريكي في مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة

كتب - محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تشاور مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة.

وأوضح الرئيس خلال منشور له على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، الأربعاء:"شرفت اليوم باستقبال أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تشاورنا معًا بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، مع التأكيد على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط".