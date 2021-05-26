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الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بإحدى المحافظات

06:03 م الأربعاء 26 مايو 2021
الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بإحدى المحافظات

أرشيفية

كتب - محمود مصطفى:

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ ٣ مليون جنيه علي سبيل الرشوة من إحدي شركات القطاع الخاص مقابل استغلال سلطات وظيفته في إسناد واستلام أعمال بالمحافظة.

جاء في ذلك في بيان لهيئة الرقابة الإدارية، على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الأربعاء.

الرقابة الإدارية قضايا الفساد استغلال نفوذ مياه الشرب

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