ضمن خطة الدفع بالشباب.. يسري عزام خطيبا للجمعة من مسجد مؤيد الشيخ بالقاهرة

كتب - محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ يسري عزام، خطيب مسجد صلاح الدين بالمنيل، بإلقاء خطبة الجمعة المقبلة من منبر مسجد مؤيد الشيخ بالقاهرة، وينقلها التلفزيون المصري وعدد من القنوات الفضائية.

وأكد وزير الأوقاف، أنه يؤمن بقوة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الدفع بالشباب الواعي المثقف المؤهل للعمل القيادي.

وقال مختار جمعة، إن وزارة الأوقاف تتبنى ذلك واقعا ملموسا فى الدفع بهذه النوعية من الشباب، الذين يثبتون يوما بعد يوم جدارتهم بتحمل المسؤولية، وإنجاز المهام والملفات الموكلة إليهم بوعى وقوة ودأب وقدرة على العطاء.

وأشار جمعة، إلى أن الوزارة إضافة إلى ما شهدته خلال الفترة الماضية، من الدفع بالشباب سواء فى العمل الإداري والقيادي والدعوي، فإنها ستشهد خلال الفترة المقبلة مزيدا من التمكين لهذه النوعية من الشباب، الذي يعد إضافة حقيقية للعمل الدعوى والوطنى، ولن تبخل بجهد أو مال، فى سبيل تأهيل هؤلاء الشباب على أعلى درجة ومستوى من التميز.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت عن موضوع خطبة الجمعة القادمة، ١٦ شوال ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢١م، تحت عنوان "دروس عظيمة من يوم أُحد".

واستعرض الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أبرز الدروس المستفادة من يوم أُحد، ويقول: تعلمنا من يوم أُحد أهمية طاعة القائد، وخطورة الخروج على الأدوار والمهام المحددة لكل جندي.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن من أهم "دروس أُحد" تمحيص أهل الثبات واصطفاء أهل الشهادة، ومنها الصلابة في مواجهة الشائعات، ومنها الإيمان بالحق والاستعداد للتضحية في سبيله، وأيضا تعلمنا منها عدم اليأس أو الإحباط بالعمل على إعادة بناء الذات مهما كانت العقبات والصعاب.

ولفت وزير الأوقاف إلى أنه إذا آثرنا استخدام المسمى الأدق "يوم أُحد"، وإلا فلو أطلقت عليها "غزوة" كما هو شائع لدى كثير من كتاب السير، فمَنْ الذي غزا مَنْ؟، هل سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، هو الذي انطلق إلى مكة لقتال أهلها الذين آذوه وأخرجوه هو وأصحابه منها، أو أن مشركيها هم الذين جاءوا لقتاله، صلى الله عليه وسلم، وقتال أصحابه حتى كانت المعركة عند جبل أُحد على مشارف المدينة المنورة؟ على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم.