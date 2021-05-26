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القوات المسلحة: استمرار التدريب الإماراتي المشترك بدولة الإمارات العربية المتحدة

05:07 م الأربعاء 26 مايو 2021
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كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن القوات المسلحة المصرية والإماراتية، واصلت تنفيذ فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك
(زايد 3) والذي تشارك فيه وحدات من القوات الخاصة لكلا الجانبين وينفذ على مدار عدة أيام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب بيان، شهدت الأيام الماضية المراحل التمهيدية للتدريب والتى تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات من خلال عقد العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود
وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين، بالإضافة إلى تنفيذ
العديد من الأنشطة العملية التي تم التخطيط والإعداد لها مسبقاً كذلك التدريب على أعمال الاستطلاع وأنسب أساليب القتال فى المدن ومواجهة العناصر الإرهابية.

ظهر خلال التدريبات مدى ماوصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راقٍ وإحترافية عالية
في تنفيذ كافة المهام بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الدولتين من إمكانيات بشرية وفنية واستعداد قتالي وقدرة على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

تدريبات عسكرية التدريب المصري الإماراتي القوات المسلحة زايد 3

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