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لا تكلف الدولة أي عبء.. "المجتمعات العمرانية" تعرض موازنتها و"إسكان النواب" تثني على عملها

03:58 م الأربعاء 26 مايو 2021
لا تكلف الدولة أي عبء.. "المجتمعات العمرانية" تعرض موازنتها و"إسكان النواب" تثني على عملها

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد حمودة، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعَي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وديوان عام المجتمعات العمرانية، بحضور ممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط وهيئة المجتمعات العمرانية.

وعرض ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشروع الموازنة، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تكلف الدولة أي عبء ولها فائض أرباح يضاف إلى الموازنة العامة من بيع الوحدة وحصيلة بيع الأراضي وتحصيل فوائد القروض.. وكلها تدرج في بند الإيرادات.

وأشار ممثل الهيئة إلى أن خطة الهيئة طموحة وبند المصروفات زاد بسبب تزويد خطة الهيئة من مشروعات والاستخدامات الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات التي تشارك فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأثنى أعضاء اللجنة على أعمال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما تقوم به من مشروعات؛ خصوصًا أن الفائض من الهيئة يتم استخدامه في مشروعات أخرى، وأبدت اللجنة موافقتها على الموازنة الخاصة بالهيئة.

مجلس النواب عماد حمودة الموازنة العامة للدولة

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