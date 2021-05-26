الهجرة: تخفيف عقوبة المهندس علي أبوالقاسم لـ 8 سنوات وغرامة 50 ألف ريال

كتب- مصراوي:

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري، والذي أكد حكم المحكمة الجزائية السعودية بتخفيف حكمها الصادر ضد المهندس المصري على أبوالقاسم، ليصبح 8 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي، وإلغاء حكمها السابق ضد المواطن المصري بـ25 سنة سجن وغرامة مالية تقدر بـ 100 ألف ريال سعودي.



من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بحسب بيان، عن عميق شكرها للسلطات المعنية بالمملكة العربية السعودية، مشيدة بالتعاون النيابي والقضائي المصري السعودي، والذي نتج عنه استكمال الإجراءات حتى الوصول الى حكم المحكمة الجزائية بالمملكة بتخفيف العقوبة الصادرة ضد المهندس المصري علي أبو القاسم إلى 8 سنوات، شاكرة كل ما بذل من جهد وتعاون خلال الفترة الماضية.

كما وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة خالص شكرها للمستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري، على كل ما بذله من جهد في هذه القضية، والعمل سويا على إطلاع الجانب السعودي المختص بكافة المستندات والأوراق التي تخدم صالح المواطن المصري في القضية، وبتخفيف هذا الحكم تكون قد جنت كافة الجهود ثمارها وكلل السعي والتنسيق الدائم بالهدف المطلوب.