بعد وفاة أسقف بكورونا.. ننشر أبرز الراحلين بالكنيسة خلال الساعات الماضية

كتب- مينا غالي:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس، وفاة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب بمحافظة الأقصر متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، كما شهد نفس اليوم وفاة عدد من الشخصيات الكنسية الهامة أيضا، فيما سبق ذلك وفاة ٣ رهبان بفيروس كورونا من دير مارجرجس الرزيقات.

ويستعرض مصراوي في التقرير التالي أبرز وفيات الكنيسة خلال الأيام القليلة الماضية على النحو التالي:

وتوفي أمس الثلاثاء، الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب شرق محافظة الأقصر، متاثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وهو أول أسقف فى الكنيسة القبطية يتوفى بكورونا.

ومن نفس الدير، توفي الراهب القمص فيلوباتير الشايب، فى الساعات الأولى من صباح أمس متأثرا أيضا بإصابته كورونا.

ومنذ أيام قليلة، أعلنت الكنيسة وفاة الراهب الأب موسى الرزقي متأثرا بفيروس كورونا، وتعد وفاة الراهب موسى الرزيقي هي الثالثة لرهبان الدير خلال أسبوعين، متأثرين بفيروس كورونا، وحسب ما أعلنه الدير فقد رحل الأب موسي الرزيقي بعد معاناة مع فيروس كورونا وسبقه الراهب تواضروس الرزيقى يوم 20 مايو والراهب لوقا الرزيقى يوم 22 مايو.

كما أعلنت الكنيسة القبطية بأستراليا صباح أمس الثلاثاء الموافق 25 مايو، نياحة الأرشيدياكون بقطر (شاكر باسيليوس)، شيخ أراخنة كنيسة القديس مار مرقس بملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا، عن عمر ناهز 103 عامًا.

وودعت الكنيسة القمص متياس فايز قاعود، بعد فترة صراع مع المرض، وتمت صلاة الجناز بكاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط.

جاء ذلك فيما توفى أمس الثلاثاء البطريرك، كريكور بيدرون العشرون، بطريرك الأرمن الكاثوليك.