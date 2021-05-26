الجمعة.. اقتران نادر بين الزهرة وعطارد في ظاهرة فلكية لن تتكرر إلا بعد 12 عاماً

كتب- يوسف عفيفي:

يرصد بسماء مصر والوطن العربي مساء يوم الجمعة 28 مايو 2021 أقرب اقتران مرئي بين كوكب الزهرة وكوكب عطارد حيث سيفصل بينهما 0.4 درجة فقط ولن يتكرر بمثل هذه المسافة إلا بعد 12 سنة.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن اقتران عطارد والزهرة يحدث لأنهما سيتشاركان نفس خط الرؤية تقريبًا، لكنهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، ففي يوم الاقتران سيبعد عطارد 94,246,659 كيلومتر من الأرض، في حين سيبعد كوكب الزهرة مسافة 243,844,529 كيلومتر.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الاقتران سيرصد بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل باتجاه الأفق الغربي ويفضل أن تكون المراقبة من موقع يكون فيه الأفق الغربي مكشوف بالكامل حيث سيكون الزهرة الكوكب الأكثر إشراقًا، مرئيًا بالعين المجردة بعد حوالي 40 دقيقة (إن لم يكن قبل ذلك) بعد غروب الشمس وسيتبعه كوكب عطارد.

وتابعت الجمعية: سيبقى عطارد والزهرة فوق الأفق لحوالي ساعة وربع بعد غروب الشمس وستحظى المناطق في خطوط العرض الأكثر شمالية بفترة أطول لرؤية الكوكبين، ولكنهما سيتبعان الشمس تحت الأفق بعد فترة وجيزة في خطوط العرض الجنوبية.

وأشارت إلى أن الزهرة وعطارد يمكن رؤيتهما بالعين المجردة وربما قد تكون حاجة لاستخدام المنظار لمشاهدة عطارد بجوار كوكب الزهرة ثالث ألمع جرم سماوي يضيء السماء، بعد الشمس والقمر، على التوالي؛ ففي الوقت الحاضر يزيد لمعان كوكب الزهرة على عطارد ببضع مئات من المرات.

ويمكن ملاحظة أن عطارد أصبح أكثر خفوتا الآن مما كان عليه في بداية الشهر مطلع مايو عندما كان قرص عطارد مضاء بأكثر من 80٪ بضوء الشمس، ولكن نهاية الشهر ، سيتقلص الجزء المضيء إلى 10٪، مما يجعل عطارد أكثر خفوتًا بنحو 40 مرة الآن مما كان عليه في بداية الشهر الجاري.

وعطارد سيظهر عبر التلسكوب في طور هلال صغير متناقص إضاءته 12% في الوقت الحالي أما كوكب الزهرة سيكون قرصة في طور الأحدب المتناقص ومضاء بنسبة 95 % بنور الشمس.

وبشكل عام بعد يوم الاقتران، سيستمر كوكب الزهرة في الارتفاع مبتعدا عن وهج غروب الشمس وسيبقى في سماء المساء لبقية عام 2021، بينما يهبط عطارد باتجاه الشمس وسيغادر إلى سماء الفجر في 11 يونيو المقبل، وسيصبح مرئيًا للعين المجردة أواخر يونيو مطلع يوليو 2021.