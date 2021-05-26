اتفاق حكومي مع إحدى شركات الأدوية لتصنيع لقاح كورونا فى مصر

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على التصريح لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة واستصلاح الأراضي بإبرام عقد مشاركة مع شركة "ايفا فارم" لتصنيع وانتاج لقاح مثبط للحماية من فيروس "كورونا".

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه الخطوات تأتى فى إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من الجائحة العالمية، والتوسع في القدرات العلمية المصرية، وكذا النهوض بالصناعة المتعلقة بهذا المجال، وتم توجيه الشكر للجهات التي تبذل جهودا مُضنية للتوصل إلى لقاح مصري.

جاء ذلك بحسب بيان صحفي صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي.