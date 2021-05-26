بمناسبة نقل المومياوات.. إصدار عملة تذكارية من الفضة فئة الـ 100 جنيه

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص بإصدار عملة تذكارية من الفضة فئة الـ 100 جنيه، وكذا عملات قابلة للتداول بمناسبة حدث نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة، تحمل شعار الاحتفالية المبهرة، وعنوانها باللغتين العربية والانجليزية، بهدف التوثيق لهذا الحدث الوطني البارز.

جاء ذللك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطي مدبولي لمناقشة عدد من الملفات.​