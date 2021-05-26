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قرار حكومي جديد بشأن تطبيق مشروع التحول لنظم الري الحديثة

02:34 م الأربعاء 26 مايو 2021
قرار حكومي جديد بشأن تطبيق مشروع التحول لنظم الري الحديثة

مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء على آليات تطبيق مشروع التحول لنظم الري الحديثة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية، كما وافق المجلس في هذا الصدد أيضا على تشكيل لجنة عليا لتسيير مشروع التحول لنظم الري الحديثة.

جاء ذلك في إطار استعراض مشروع تحديث منظومة الري والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، حيث تمت الإشارة إلى أن أهداف المنظومة تتمثل في تقليل زمن الري، وتوفير كميات الأسمدة، وتقليل تكاليف العمالة، وزيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير المياه لمساحات أراض جديدة، وتحسين خصوبة التربة الزراعية، وتحسين كفاءة نقل المياه، وزيادة الانتاجية المحصولية، فضلا عن تحسين كفاءة الري الحقلي، وتحقيق عدالة توزيع المياه، وتقليل معدلات التلوث.

مجلس الوزراء مشروع التحول لنظم الري الحديثة الري الحديث التربة الزراعية

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