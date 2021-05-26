الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن لائحة قانون تنظيم الجامعات
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وجاء في المادة الأولى:- يضاف إلى البند ثلاثة وعشرون (جامعة السويس) الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها البند التالي:-
ثلاثة وعشرون - جامعة السويس.
فرع جنوب سيناء بمدينة أبورديس.
1- كلية التربية.
2- كلية الآداب.
3- كلية العلوم.
4- كلية التجارة.
المادة الثانية، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
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