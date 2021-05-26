الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن لائحة قانون تنظيم الجامعات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وجاء في المادة الأولى:- يضاف إلى البند ثلاثة وعشرون (جامعة السويس) الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها البند التالي:-

ثلاثة وعشرون - جامعة السويس.

فرع جنوب سيناء بمدينة أبورديس.

1- كلية التربية.

2- كلية الآداب.

3- كلية العلوم.

4- كلية التجارة.

المادة الثانية، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.