مياه الشرب وصيانة الشبكات.. "إسكان النواب" تكشف عن أبرز أولويات الموازنة الجديدة

كتب- نشأت علي:

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك عددًا من الأولويات بشأن الموازنة العامة الجديدة، يأتي في المقدمة ملف مياه الشرب والصرف الصحي، وصيانة شبكات مياه الشرب بشكل دوري، حتى لا تتأثر الخدمة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد حمودة أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تحولت إلى مبادرة شاملة تلقي الضوء على أهم وأبرز الملفات التي شغلت المصريين طوال العصور السابقة، والتي تتمثل في توفير حياة كريمة في السكن والخدمات والمرافق؛ مما يعكس الجهود الكبيرة من قِبل الدولة في هذه الملفات على وجه التحديد التي كانت تؤرق المواطنين.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال كلمته أثناء اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى أن اللجنة حريصة على متابعة ملف مياه الشرب والصرف الصحي خطوة بخطوة مع الجهات التنفيذية، وخلال الفترة الأخيرة هناك جهد ملموس للجميع في هذه الملفات، وإن كان المطلوب المزيد من العمل على الأرض لتلبية احتياجات المواطنين في واحد من أبرز الملفات الخدمية على الإطلاق والتوسع فى مد خدمة الصرف الصحي للعديد من القرى على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس "إسكان النواب" أنه من هذا المنطلق كان هناك حرص من قبل الجميع على توجيه الاعتمادات المالية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والصيانة الدورية لشبكات مياه الشرب لتحسين مستوى الخدمة وفي نفس الوقت مواجهة نسبة الفاقد من المياه النظيفة؛ خصوصًا أن الصيانة تعد من أبرز الأولويات خلال الفترة المقبلة، لزيادة الكفاءة الإنتاجية والحفاظ على هذه الشبكات أطول فترة ممكنة.