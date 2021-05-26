لأول مرة.. عرض أشهر مشاهد أوبرا عايدة على مسرح النافورة

كتب- مصراوي:

يحتضن مسرح النافورة لأول مرة، مختارات من أشهر مشاهد عرض أوبرا عايدة لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني إيمان مصطفى، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالي إليو أورتشولو ومشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة بإشراف مديرها الفني أرمينيا كامل وكورال أوبرا القاهرة قيادة وتدريب كارمين كولنجلي ومن إخراج هشام الطلي وذلك في السابعة مساء. بحسب بيان صحفي.

ويقوم بأداء الأدوار الرئيسية نخبة من نجوم فرقة أوبرا القاهرة هم السوبرانو إيمان مصطفي في دور عايدة، الباريتون عماد عادل في دور اموناصرو، الميتزوسوبرانو جولي فيظي بالتبادل مع امينة خيرت في دور أمنيرس، الباص رضا الوكيل في دور رامفيس، أسامة جمال في دور الملك، دينا فاروق في دور كبير الكهنة، التينور أسامة علي في دور الرسول والتينور الإيطالي داريو دي فييتري في دور راداميس.

المعروف أن أوبرا عايدة للموسيقار الإيطالي العالمي فيردي ووضع نصها الغنائي الايطالي جيسلا نزوني عن قصة عالم الآثار الفرنسي اوجست مارييت والتى يخلد خلالها انتصار المصريين على الأحباش حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس فى غرام الأميرة الحبشية عايدة بعد أسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذى اكتشف خطتهما وأمر بدفن القائد راداميس حياً لاتهامة بالخيانة العظمى لتنتهي الأوبرا باستسلامه في قبره حيث سبقته إليه عايدة وكتبت خصيصا لتقدم ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس وظهرت للنور لأول مرة على مسرح الأوبرا الخديوية في 24 ديسمبر عام 1871 وتتميز بالديكورات الفخمة التى تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضاري وبالأعداد الضخمة للعارضين والمجموعات، كما نال أحد مقاطعها الموسيقية الذي يصور لحظة الانتصار (مارش النصر) شهرة واسعة ولاقت نجاحاً كبيراً عند عرضها في مختلف دول العالم.