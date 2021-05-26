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الحكومة تكشف حقيقة انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق

11:09 ص الأربعاء 26 مايو 2021
الحكومة تكشف حقيقة انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق

أسماك فاسدة

كتب- محمد نصار:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تم تداوله بشأن انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق.

وأضاف المركز، في بيان له، الأربعاء: انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، وأن الأسماك المتداولة بالأسواق صالحة وآمنة.

وشددت على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

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المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أسماك فاسدة أسماك غير صالحة للاستهلاك حملات تموينية

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