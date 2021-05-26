القوى العاملة: تعيين 605 شباب وتفتيش 226 منشأة بجنوب سيناء

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء 605 شباب، منهم شاب من ذوي الهمم والعزيمة، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 889 شابأً.

وقال مدير المديرية أشرف علم الدين، في تقرير للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر أبريل الماضي، حيث صرفت المديرية منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً، منها 18 ألف جنيه لـ 9 عمال منح مولود جديد، و 2 منحة زواج بمبلغ 6 آلاف جنيه، فضلاً عن تسجيل 141 عاملاً جديداً على المنظومة.

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 14 ترخيص أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 226 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وعمل 2 ندوة توعية، كما تم تلقي 35 شكوى عمالية وتم تسوية 3 شكاوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ10 شكاوي، و 8 شكاوي ما زالت تحت البحث.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 26 منشأة، وإعادة التفتيش على 109 منشأة، وأسفر عن تحرير 37 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد 2 ندوة للتوعية وإجراء 29 قياس وبحث 4 شكاوي.

وقال إن المديرية تابعت الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.