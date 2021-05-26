Masrawy logo white

الثلاثاء.. بدء تسليم قطع أراضي مشروع "بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة

10:52 ص الأربعاء 26 مايو 2021
الثلاثاء.. بدء تسليم قطع أراضي مشروع "بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل 1/6/2021، وحتى يوم الخميس 10/6/2021، في تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج بالمرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن" بمنطقة شمال بيت الوطن (NORTH HOUSE)، موضحاً أنه يتم الحضور شخصياً أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام، بعد سداد 1.5 من قيمة الأرض.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة (D) من 157 : 165، يوم الثلاثاء 1/6/2021، والقطع من 166 : 175، يوم الأربعاء 2/6/2021، وسيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة (E) من 31 : 43، يوم الخميس 3/6/2021، والقطع من 67 : 81، يوم الأحد 6/6/2021، وسيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة (G) من 14 : 23، يوم الإثنين 7/6/2021، والقطع من 61 : 72، يوم الثلاثاء 8/6/2021، وتم تخصيص يومى الأربعاء 9/6/2021، والخميس 10/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.​

عاصم الجزار مشروع بيت الوطن تسليم قطع أراضي القاهرة الجديدة

الخبر التالى:

القوى العاملة: تعيين 605 شباب وتفتيش 226 منشأة بجنوب سيناء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1140

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

987

متعافون اليوم

256124

إجمالي الإصابات

14807

إجمالي الوفيات

187691

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:هل لقاحات كورونا في مصر آمنة؟ هيئة الدواء تجيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا