كازاخستان تكرم المقاولون العرب لمرور 20 عامًا على إنشاء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية

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كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب السفير خيرات لاما شريف، سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، لتكريم الشركة ومنحها ميدالية تذكارية بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس الجامعة المصرية للثقافة الاسلامية نور- مبارك و ذلك تقديرا لجهود الشركة فى إنشاء مبنى الجامعة بمدينة ألماتي بكازاخستان عام 2001.

في بداية اللقاء أعرب سفير كازاخستان عن سعادته بتواجده بشركة المقاولون العرب كبرى شركات المقاولات المصرية والتي كان لها دور كبير في إنشاء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية "نور مبارك" بناء على إتفاقية دولية بين مصر وكازاخستان الشقيقة بمبادرة من رئيسى مصر و كازاخستان عام 1993م، في إطار دعم مصر لنشر الثقافة العربية الإسلامية في العالم الغربي خاصة الدول الأوروآسيوية ، ولا تزال هذه المساعي الطيبة من الحكومة المصرية مستمرة بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى زار كازاخستان عام 2016 لدعم و تعزيز هذه العلاقات.

وأشاد السفير بالجهود التي تبذلها الشركة للإنتهاء من مشروع ترميم مسجد الظاهر بيبرس الأثري بالقاهرة والحفاظ على الصبغة التاريخية للمسجد الذي سيساهم فى إعادة إحياء تراث السلطان الظاهر بيبرس، و يعد رمزًا للعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وكازاخستان.

وخلال اللقاء وجه السفير خيرات لاما شريف الدعوة لوفد من الشركة لزيارة كازاخستان و إجراء لقاءات مع المسئولين الكازاخستانيين وكبرى شركات المقاولات المحلية ودعا السفير الشركة لدراسة المشروعات المختلفة و العمل فى السوق الكازاخستانى.

جدير بالذكر أن شركة المقاولون العرب قامت بإنشاء مبنى كلية اللغة العربية ومبنى كلية الدراسات الإسلامية ومسجد كبير يسع 1000 مصلى ومبنى لسكن الإمام إضافة إلي جميع أعمال تنسيق الموقع والمرافق (السور الخارجى - الطرق - شبكة الصرف والتغذية - الكهرباء والإنذار والحريق وأعمال التدفئة الهوائية).​