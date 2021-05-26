كورونا في 24 ساعة| 1140 إصابة بمصر وخطوات تلقى اللقاح بأرض المعارض

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، تسجيل 1140 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما تم تسجيل 49 حالة وفاة جديدة.

وجاءت أهم الأحداث على النحو التالي:

49 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

كيف تتلقى لقاح كورونا في مركز تطعيمات أرض المعارض؟

ليلة بكت فيها البحيرة.. قتلوا مُنقذ مرضى كورونا وحامل القرآن

حجز إلكتروني وتوعية باللقاح.. إجراءات جديدة بالكنائس للوقاية من "كورونا"

الصحة الفلسطينية: استلمنا 102 ألف و960 جرعة من لقاح فايزر

الاتحاد الأوروبي يتبرع بـ 100 مليون جرعة من لقاح كورونا لعدة دول

فوتشي: أمريكا قادرة على إنهاء مرض الإيدز بحلول 2030

إفريقيا تسجل قرابة 4.67 مليون إصابة و129 ألف وفاة بكورونا

36 ألف مواطن حصلوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في أسيوط

أمريكا: تطعيم 50% من البالغين بشكل كامل ضد كورونا

رامي رضوان: سمير غانم كان سباق في عمل الخير وبيتكلم عن كل الناس بحب

مستشار "الصحة العالمية": علينا الاستعداد لأي خطر صحي قادم