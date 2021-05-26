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الأحد.. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع دار مصر بحدائق أكتوبر

02:11 ص الأربعاء 26 مايو 2021
الأحد.. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع دار مصر بحدائق أكتوبر

أرشيفية


كتب- محمد عبدالناصر:
يبدأ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، يوم الأحد المقبل الموافق 30 مايو، في تسليم دفعة جديدة، 384 وحدة سكنية، من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة حدائق أكتوبر لحاجزيها، كما يتم تخصيص ايام محددة لتسليم الوحدات لمنع التزاحم عند إنهاء إجراءات التسليم، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، بجانب تخصيص مواعيد أخرى لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة التسليم.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي، 220 ، 219، يوم الأحد 30/5/2021، ووحدات العمارتين رقمي 221، 241، يوم الإثنين 31/5/2021، ووحدات العمارة رقم 242، يوم الثلاثاء 1/6/2021، وتخصيص يوم الأحد 27/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الأول، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 245، يوم الأحد 6/6/2021، ووحدات العمارتين رقمي 246، 247، يوم الإثنين 7/6/2021، ووحدات العمارة رقم 248، يوم الثلاثاء 8/6/2021، وتخصيص يوم الإثنين 28/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 250، 251، يوم الأحد 13/6/2021، ووحدات العمارتين رقمي 252، 253، يوم الإثنين 14/6/2021، ووحدات العمارة رقم 254، يوم الثلاثاء 15/6/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 29/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثالث، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 258، 259، يوم الأحد 20/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 1/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.

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