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اليوم.. تدشين خطوط إنتاج أول منتج عربي من التابلت واللاب توب

02:09 ص الأربعاء 26 مايو 2021
اليوم.. تدشين خطوط إنتاج أول منتج عربي من التابلت واللاب توب

أرشيفية

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، تدشين خطوط إنتاج أول منتج عربي من التابلت واللاب توب، اليوم الأربعاء، بالشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلال أبو غزالة العالمية تحت شعار صنع في مصر وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

كانت الهيئة العربية للتصنيع قد وقعت في شهر أغسطس الماضي اتفاقية مع الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، عبر تقنية الفيديوكونفرنس توقيع عـقـد التصنيع المشترك لأجهزة التابلت واللاب توب وفقا لمعايير الجودة العالمية.

الهيئة العربية للتصنيع التابلت اللاب توب أول منتج عربي

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