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بأرقام العمارات..جهاز القاهرة الجديدة يعلن مواعيد تسليم 792 شقة بـ"دار مصر"

02:08 ص الأربعاء 26 مايو 2021
بأرقام العمارات..جهاز القاهرة الجديدة يعلن مواعيد تسليم 792 شقة بـ"دار مصر"

مشروع دار مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه بدأ من يوم الأحد الموافق 2021/6/6، وحتى يوم الأربعاء الموافق 2021/7/28، سيتم تسليم 792 وحدة سكنية (33 عمارة) دفعة جديدة بمشروع "دار مصر- القرنفل" المرحلة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في بيان اليوم، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام( 417 - 291 - 290 - 288 - 289 - 379 - 378 - 21 - 20 - 18 - 19 - 14 - 13 - 12 - 36 - 37 - 376 - 377 - 282 - 283 - 287 - 408 - 380 - 381 - 286 - 253 - 243 - 375 - 374 - 227 - 226 - 225 - 224)، طبقاً لجدول التسليم المعلن.

وأشار غنيم، إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة، التوجه لبنك التعمير والإسكان (فـرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي خلف الداون تاون)، وذلك لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمـع الأول، وذلك لتسجيل البيانات واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

هذا المحتوى من

مشروع دار مصر القاهرة الجديدة وزارة الإسكان وحدات سكنية

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