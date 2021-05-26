84 مليار سيجارة سنويًا.. تعرف على أرقام ونسب وفيات التدخين في مصر

كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، إن منظمة الصحة العالمية خصصت يوم 31 مايو من كل عام، كيوم عالمي لمكافحة التدخين والتبغ، بسبب الخطورة الكبيرة التي يتعرض لها كل مدخن.

وأضاف المغازي، في بث مباشر مع "مصراوي"، إن التدخين تسبب أمراض كثيرة جدًا منها انسداد في الشريان التاجي وسرطان الرئة وسرطان القولون، كما يوجد له تأثير على المرأة وجمالها وكذلك الأسنان، كما يتسبب التدخين في تشوهات للأجنه، ونقص في وزن المولود.

وتابع: "مصر من الدول المنتشر بها التدخين بشكل كبير، حيث وصلت نسبة المدخنين لـ 22.8%".

وأشار إلى أن المدخنين في مصر يستهلكون 84 مليار سيجارة كل عام، و50 ألف طن معسل.

وأكد أن التدخين يتسبب في وفاة 8 ملايين نسمة، من ضمنهم مليون وفاة بسبب التدخين السلبي، وهو عبارة عن وجود الشخص بجوار شخص مدخن.