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بعد سحبه من النواب .. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور

01:47 ص الأربعاء 26 مايو 2021
بعد سحبه من النواب .. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور

أرشيفية

طلبت الحكومة سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق وأرسلتها بالبرلمان السابق وعلى رأسها قانون المرور.

وتأتي تعديلات قانون المرور الثلاث على النحو التالي:

1- مشروع قانون بتعديل المادة (٤) فقرة (٣) من المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بتخريب السيارت التي تعمل بالسولار و مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر.

2- مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية للمادة (١٩) و فقرة ثالثة للمادة (٢٢) إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بشأن وضع مدى زمني لسريان التوكيل الخاص بالمركبة يجب خلاله نقل الملكية.

3- مشروع قانون بإضافة بند برقم (٨) للمادة (١١)، و مادتين برقم (٨١مكررا ٥ ، ٨١ مكررا ٦) إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنه ١٩٧٣ بشأن تركيب جهاز تحديد و تتبع المواقع في مركبات الدفع و الجو الدباسي و جميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي و المساعد إلى جميع المحاور.​

تعديلات قانون المرور مشروعات قوانين الحكومة المصرية

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