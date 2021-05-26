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الفرصة الأخيرة.. الإسكان تعلن المدن المتوفر بها شقق يمكن التحويل إليها؟

02:00 ص الأربعاء 26 مايو 2021
الفرصة الأخيرة.. الإسكان تعلن المدن المتوفر بها شقق يمكن التحويل إليها؟

الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن يوم الإثنين المقبل الموافق 31 مايو، هو أخر موعد لغلق باب التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل.

الحاجزون المتاح لهم الاستفادة من الخدمة الجديدة والتحويل هم حاجزي الإعلان الثامن "الكراسة الحمراء/ مراحل التشطيب والزرقاء/ تحت الإنشاء" والإعلان التاسع والإعلان الـ11 والإعلان الـ12 والـ13 والإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل".

عمليات التحويل تتم للمشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها)، وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم.

وجاءت تفاصيل تقديم طلب تحويل على النحو التالي:

1- الدخول على الموقع الإلكترونى المخصص لخدمة العملاء https://cservices.shmff.gov.eg.

2- اختيار مركز خدمة المواطنين.

3- التسجيل داخل الموقع عن طريق استم المستخدم وكلمة المرور.

4- اختيار بعد ذلك قسم طلبات.

5- اختيار طلب تعديل حجز وحدة سكنية.

6- اختيار سبب التحويل من قائمة الخدمات.

7- تحميل نموذج تعديل رغبة الوحدة السكنية وكتابة البيانات المطلوبة بداخلة، ثم الطغط على موافق بعد قراءة الإقرار.

8- اختيار المحافظة والمدينة المراد التحويل إليها، ثم رفع نموذج تعديل رغبة الوحدة السكنية بعد الانتهاء منه.

9- يمكن التأكد من تقديم طلب من خلال قائمة الطلبات.

ويمكن معرفة المدن المتاحة للتحويل وفقًا للصور الموضحة أدناه، ويمكن تقديم "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية" عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين (https://cservices.shmff.gov.eg)
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صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري وحدات سكنية وزارة الإسكان

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