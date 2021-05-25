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"التعليم" تحسم الجدل بشأن إلغاء "القصة والتعبير" لطلاب الثانوية العامة

11:01 م الثلاثاء 25 مايو 2021
"التعليم" تحسم الجدل بشأن إلغاء "القصة والتعبير" لطلاب الثانوية العامة

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم


كتب - أسامة علي:
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القصة والتعبير بمادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي، لم يتم إلغاؤهما كما يشيع البعض.

وأشار إلى وضع أسئلة في الامتحان التجريبي الثاني لمادة اللغة العربية، لقياس مستوى الفهم فيهما، متلائمة مع نوعية الاسئلة المستخدمة.

جاء ذلك في رد الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم الثلاثاء، على التساؤلات الخاصة "بالقصة والتعبير" في ضوء أن الامتحانات تعتمد على أسئلة "اختيار من متعدد".

وقال الوزير إن القصة مقررة كفن أدبي يدرسها الطالب، والامتحان سيكون نصا أدبيا مماثلا يتم من خلاله قياس مهارة الطالب في توظيف ما تعلمه في سياق جديد.

وفيما يتعلق بالتعبير، أوضح شوقي أن المركز القومي للامتحانات وضع نوعية جديدة من الاسئلة في امتحان اللغة العربية كى تلائم طبيعة اسئلة الاختيار من متعدد ونظرا لأنها مبتكرة ولعدم ألفة الطلاب والمعلمين بها ظنوها غير موجودة، ولكن الحقيقة أنها موجودة وتقيس بالفعل نواتج تعلم التعبير.

ونصح الطلاب بإعادة النظر في الامتحان وإجاباته عند نشره يوم الأحد المقبل للتعرف على هذه النوعية من الأسئلة.

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