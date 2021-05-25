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تركيب ١٤ ألف قطعة موفرة للمياه بدور العبادة في الجيزة

10:37 م الثلاثاء 25 مايو 2021
تركيب ١٤ ألف قطعة موفرة للمياه بدور العبادة في الجيزة

المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن الشركة قامت بتركيب ١٤٦١٣ قطعة موفرة للمياه بالمساجد الأهلية والكنائس بنطاق محافظة الجيزة وذلك بالتعاون مع الأحياء ومجالس المدن بالمحافظة.

وأضاف "بدوي"، أن ذلك يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي يهدف إلى ترشيد الاستهلاك وتقليل نسبة الفاقد من المياه.

وأكد أهمية دور إدارة التوعية فى التعريف بالقطع الموفرة لجمهور العملاء وأهميتها في ترشيد الاستهلاك وتقليل نسبة الفاقد من المياه، مشيراً إلى قيام فريق التوعية بالشركة بإعداد ملصقات يتم لصقها في أماكن تركيب القطع الموفرة وكذلك بمراكز خدمة العملاء.

وناشد رئيس شركة مياه الجيزة، المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه،واستخدام القطع الموفرة بالمنازل كونها تستهدف خفض نسبة الإستهلاك إلي ما يقرب من ٤٥ % إلى ٦٠% من الإستهلاك والذي ينعكس أيضاً على قيمة فاتورة المياه.

وتابع: "الشركة قامت بتوفير القطع الموفره للمياه على أن يتم بيعها للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة بكافة أنحاء المحافظة".

الصرف الصحي مياه الشرب منصور بدوي وزارة التنمية المحلية

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