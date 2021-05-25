وزير التعليم يكشف موعد نشر أسئلة وإجابات الامتحان التجريبي الثاني للثانوية

كتب - أسامة علي:

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن موعد نشر الاسئلة والاجابات الصحيحة لكل مواد الامتحان التجريبي الثاني للصف الثالث الثانوي.

وقال شوقي، في تصريحات عبر حسابه على فيسبوك، إن الوزارة ستقوم بنشر الاسئلة والإجابات الصحيحة لكل مواد الامتحان التجريبي الثاني (بكل اللغات المعتمدة) يوم الأحد المقبل ٣٠ مايو على موقع الوزارة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، الامتحان التجريبي الثاني خلال شهر مايو على مدار 3 أيام (23، 25 ، 27).