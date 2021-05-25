وزير الإسكان يلتقي نواب تنسيقية شباب الأحزاب لبحث قضايا المواطنين

كتب- مصراوي:

التقى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، اليوم الثلاثاء عددًا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



تناول اللقاء عدد من القضايا المهمة التي تمس المواطنين، ونقل نواب التنسيقية استفسارات المواطنين بشأن العديد من القضايا التي كانت ولازالت محور اهتمام الشارع المصري وعرض الوزير رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة.

واتفق الوزير، مع النواب على عقد لقاءات دورية لضمان التواصل الدائم و المستمر لحل كافة مشاكل المواطنين.

حضر اللقاء من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من النائب عمرو درويش، والنائب محمود بدر، والنائب طارق الخولي، والنائب محمد عبدالعزيز، والنائب خالد بدوي، والنائبة نشوى الشريف، والنائبة رشا كليب، والنائبة هيام الطباخ، والنائبة إيمان الألفي، والنائب علاء عصام، والنائب محمد إسماعيل، والنائب أحمد رمزي، والنائبة منال هلال، والنائبة رحاب عبدالغني، والنائب أحمد زيدان، والنائب أحمد مقلد، والنائب نادر مصطفى.