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وزارة الطيران تبدأ تطعيم العاملين بالمطارات بلقاح كورونا

10:15 م الثلاثاء 25 مايو 2021
وزارة الطيران تبدأ تطعيم العاملين بالمطارات بلقاح كورونا

وزارة الطيران تبدأ تطعيم العاملين بالمطارات بلقاح

كتب - محمد عبيد:

بدأت الشركة المصرية للمطارات، اليوم الثلاثاء، إعطاء العاملين بالمطارات التابعة لها، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن نتاج التعاون الفعال بين وزارتي الطيران المدني والصحة، لتلقي العاملين بجميع العاملين بالسياحة والمطارات المصرية لقاح الفيروس.

وأكدت الشركة المصرية للمطارات، أن حماية العاملين وأسرهم والركاب القادمين والمغادرين الأراضي المصرية، هى الأولوية الأولى التي تحرص عليها الدولة من أجل الحفاظ على سلامة كافة العاملين بالدولة وأسرهم أيضا، فضلا عن حرصها الشديد على إعطاء اللقاح لكافة العاملين بعد توفيره خاصة بالتزامن مع مؤشرات التعافي التي بدأت بعض المطارات المصرية السياحية تشهدها في الحركة الوافدة إليها.

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران بدأت أيضا، قبل عدة أيام تطعيم أفراد الركب الطائر والعاملين بالصفوف الأمامية الذين يتعاملون مع الركاب بصفة يومية بالشركة ومكاتبها بالمطارات، التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامتهم وسلامة الركاب علي حد سواء.

التطعيم ضد كورونا المطارات لقاح كورونا وزارة الطيران

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