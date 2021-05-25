رئيس "البحوث الفلكية": 3 أسباب محتملة وراء التسرب النفطي بالبحر الأحمر

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزقية، إن الجهاز يعمل بالتعاون مع جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للبترول للوقوف على أسباب حادث التسرب النفطي بشاطئ جمشة بالبحر الأحمر.

وأضاف القاضي في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء: نعمل منذ يوم السبت الماضي، ومن خلال الأدوات الجيوفيزيقية بنعمل تقييم للمشكلة وأسباب التسرب وهل هو من الخزان نفسه ولا من أنابيب النقل".

وحول سبب التسرب النفطي، قال: إنه توجد عدة احتمالات.. هل بسبب أحد الزلازل هناك ففي خليج السويس الزلازل بتحصل صحيح مش قوية لكن ممكن يكون ليها تأثير، وربما يكون بسبب كسر في أحد أنابيب النقل، أو تسرب من خلال أحد الفوالق الأرضية.

وشدد القاضي، على أن تلك الأمور مجرد احتمالات، ولا أحد يعلم السبب الحقيقي حتى الآن.

وتابع رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزقية: الدراسات متوقع تنتهي يوم الأحد القادم، ومن بعدها ستتضح الصورة ويتم تحديد سبب التسرب ومن ثم العمل على علاجه.

وحدث تسرب نفطي منذ ما يزيد على ١٠ أيام في شاطئ جمشة بالبحر الأحمر، وتحاول الجهات المختصة إلى اليوم السيطرة على الوضع.