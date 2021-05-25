بالصور.. متحف الحضارة يستقبل سفراء الدول الأفريقية وقريناتهم

"سعفان" يناقش مع "القوى العاملة بالبرلمان" مشروع موازنة العام المالي

القاهرة - مصراوي:

استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط سفراء الدول الأفريقية وقريناتهم، حيث اصطحبهم سيد ابو الفضل المشرف على قاعات العرض بالمتحف في جولة شملت زيارة قاعة العرض المركزية، وقاعة المومياوات، وحديقة المتحف.

جاء في إطار إحتفال جمهورية مصر العربية مع أشقائها بالدول الأفريقية اليوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021 بيوم أفريقيا، ومن خلال التنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية.

وأعرب السفراء وقريناتهم عن سعادتهم بزيارة هذا الصرح العظيم ومشاهدة ما يعرضه من كنوز أثرية فريدة والمومياوات الملكية التي تم نقلها في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير .

وفي نهاية الزيارة حرص السادة السفراء على التقاط الصور التذكارية لهم وتدوين كلمات في كتاب الزيارات الخاص بالمتحف .

جدير بالذكر أن هذا الاحتفال يأتي بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لتأسيس أول منظمة للعمل الأفريقي المُشترك والتي جسدت روح التضامن الأفريقي في 25 مايو عام 1963، والمعروفة الآن باسم الإتحاد الإفريقي.