مايا مرسي تناقش مع سفير الأرجنتين بالقاهرة سبل التعاون بمجال تمكين المرأة

كتبت: نور العمروسي

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم الثلاثاء، إدواردو فاريلا سفير الأرجنتين بالقاهرة ، للتعرف على جهود المجلس في مجال النهوض بالمرأة وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بإدواردو فاريلا ، معربة عن سعادتها بالتعاون خلال الفترة القادمة في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التى تهدف الى تمكين المرأة في العديد من المجالات و البرامج ذات الاهتمام المشترك.

واستعرضت رئيسة المجلس القومي للمرأة الأنشطة والمشروعات التي نفذها المجلس خلال الفترة الماضية.

وأشارت الدكتورة مايا إلى أن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس واقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة .

وفيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مصر كانت أول دولةِ في العالمِ تصدر ورقة سياساتِ حول الاستجابةِ للاحتياجاتِ الخاصةِ للمرأةِ والفتاةِ في إطار التعامل مع الجائحةِ ، لافتة إلى أن ورقة السياسات اشتملت أربعة مكونات رئيسية لتحد من تداعيات الفيروس علي المرأة.

وأضافت أن المجلس أطلق آليةً لرصدِ ومتابعةِ تنفيذِ تلك السياسات، وخرجت 5 نسخ من هذه الآلية، مشيرة إلى أنه تم رصد أكثر من 165 تدبير وقرار وإجراء وقائي داعمٍ للمرأة المصرية منذ تفشي الجائحة وحتي يناير 2021.

ومن جانبه أشاد إدواردو فاريلا بجهود المجلس القومى للمرأة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية فى جميع المجالات ، وعرض بعض أوجه التعاون المستقبلية المقترح العمل عليها خلال الفترة القادمة .