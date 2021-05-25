بين "التخطيط" و"الرياضة".. تخفيض موازنة القومي للشباب يثير خلافا بالبرلمان

كتب- نشأت علي:

حذرت وزارة الشباب والرياضة، من توقف بعض المشروعات المهمة التي تخدم الشباب، بسبب تخفيض وزارة التخطيط الموازنة المقترحة لصالح المجلس القومي للشباب من مليار و 366 مليون جنيه إلى 695 مليون جنيها و 376 ألف.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة موازنة المجلس القومي للشباب، بحضور أشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أشرف البيجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية،والدكتورة ياسمين عراقي مدير الإدارة المركزية التخطيط والمراجعة بالوزارة ومصطفى عبدالحميد مدير الاتصال السياسي.

وشدد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على ضرورة توفير وزارة التخطيط، الاعتمادات المالية اللازمة لمساعدة وزارة الشباب للقيام بدورها تجاه مشروعات الشباب.

وقال رئيس اللجنة: "لن نقبل بتخفيض الموازنة ويجب تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب باعتباره محور أساسي في منظومة بناء الإنسان لاسيما أن مراكز الشباب أحد أهم عوامل بناء الإنسان المصري".

وشهدت مناقشات البند السادس بموزانة المجلس القومي للشباب، المتعلق بمنشآت بمراكز الشباب خلافات حادة في وجهات النظر بين مسئولي وزارة الشباب والتخطيط.

وكشف أشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب، تخفيض وزارة التخطيط موازنة ذلك البند من 574 مليون و644 ألف جنيه إلى 353 مليون 299 ألف جنيه.

وقال صالح، إن قرار تخفيض ذلك البند سيترتب عليه الاكتفاء باستكمال المن القائمة فقط وعدم تنفيذ الخطة المقترحة من قبل الوزارة ، حيث كانت تسعى لتنفيذ 455 مشروع منها، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ 48 مشروعًا منها فقط .

وأضاف: لن ننفذ أعمال إنشاء 300 ملعب و81 سور كانت في الخطة فضلا عن عدم مد مركز الشباب بالتجهيزات اللازمة من أبسطة وصالات جيم وحدائق أطفال على أن يتم ترحيلها للعام المالي" 2022 - 2023".

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف البيجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، أن الوزارة لن تستطيع عمل مشروعات شبابية جديدة وتكتفى فقط بإستكمال المشروعات المتوقفة من خطة العام الماضي نظرا لعدم توافر الاعتمادات المالية .

فيما انتقدت النائبة ولاء عبدالفتاح، قيام وزارة التخطيط بتصفير البند المتعلق بتجهيزات المنشآت الشبابية، مؤكدة على ضرورة العدول عن ذلك القرار حتى تستطيع الوزارة توفير الأجهزة اللازمة للمنشآت الشبابية.

ووجه الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، تساؤلًا لمسئول وزارة التخطيط، عن الأسباب التي أدت إلى تقليل موازنة الوزارة من مليار و 366 مليون جنيه إلى 695 مليون جنيها و 376 ألف، فضلا عن تقليل البند السادس المتعلق بمنشآت مراكز الشباب.

وعقب مصطفى عبدالمعين، مسئول الشباب بوزارة التخطيط، بأنه قام بتحيد موازنة البند السادس وفقا لما تم إنفاقه العام الماضي، حيث تم تخصيص ما يقرب من 700 مليون، لمنشآت مراكز الشباب، ولم تقوم الوزارة بصرف سوى 300 مليون جنيه منهم فقط .

وأضاف: "رغم اعتماد الـ 700 مليون في الشهر الأول لموازنة العام الماضي إلا أن أول مبلغ قامت وزارة الشباب بسحبه من الـ 700 مليون بلغ 200 مليون تم في شهر نوفمبر".

وتابع: "لم تتقدم وزارة الشباب بخطة واضحة للصرف وتساءل كيف أرفع الموازنة وما قامت الوزارة بإنفاقه العام الماضي لم يتخطى50% من المخصص".

وعقب أشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب، على حديث مسئول وزارة التخطيط قائلا: "ذلك الكلام حق يراد به باطل خاصة أن الوزارة وجدت تعقيدات إدارية في عملية الصرف لم تشهدها من قبل وذلك بسبب التحول إلى التعامل بالنظام الإلكتروني بدلاً من الورقي".

وتابع:"كنا نصرف المبالغ المالية ببنود معينة ولكننا فوجئنا أن البنود أصبحت ٢٨٠ بند مما جعل أمر الصرف مشكلة كبيرة، وأصبحنا نعمل فهرس للبنود".

وبدوره شدد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، على مسؤولي وزارتي التخطيط والشباب بفض الاشتباك القائم بينهما، حتى لا يؤثر ذلك على الاعتمادات المالية المخصصة لتلك الوزارة الحيوية.