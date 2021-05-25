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وزير التعليم يكشف موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة

08:31 م الثلاثاء 25 مايو 2021
وزير التعليم يكشف موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب - أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل التجربة الثالثة وجدول امتحانات الثانوية العامة منتصف الأسبوع المقبل، بما في ذلك القرار النهائي المرتبط بالتحسين.

وأضاف وزير التعليم، عبر حسابه على فيسبوك اليوم الثلاثاء: "منعا لكثرة الجدل وتكرار الاسئلة ونرجو الاهتمام بالامتحانات التجريبية وما تقترحه الوزارة من مراجعات على القنوات والمنصات المختلفة وإتاحة الفرصة للطلاب للتحضير في هدوء".

طارق شوقي امتحانات الثانوية العامة وزير التعليم فيسبوك الامتحانات التجريبية

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