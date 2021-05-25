وزير التعليم يكشف موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة

كتب - أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل التجربة الثالثة وجدول امتحانات الثانوية العامة منتصف الأسبوع المقبل، بما في ذلك القرار النهائي المرتبط بالتحسين.

وأضاف وزير التعليم، عبر حسابه على فيسبوك اليوم الثلاثاء: "منعا لكثرة الجدل وتكرار الاسئلة ونرجو الاهتمام بالامتحانات التجريبية وما تقترحه الوزارة من مراجعات على القنوات والمنصات المختلفة وإتاحة الفرصة للطلاب للتحضير في هدوء".