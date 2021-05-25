برلماني لوزير الاسكان: "عندي مناطق في بولاق بتشرب صرف صحي"

كتب - نشأت علي:

طالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بتحسين وإحلال وتجديد خطوط المياه لتكون صالحة للاستخدام الآدمي.

ووجه الحسيني حديثه لوزير الإسكان، عاصم الجزار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، قائلا "عندي مناطق فى بولاق الدكرور بتشرب صرف صحي".

وأكد خلال استعراضه طلب الإحاطة الموجه للوزير بشأن سوء ونقص مياه الشرب، ضرورة الاهتمام بالمناطق الشعبية الفقيرة المكتظة بالسكان، مشددا على ضرورة وضع هذه المناطق على خريطة وزارة الإسكان وقال " كل مناطق بولاق الدكرور تحتاج مياه الشرب".‏