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مستعدون لتقديم الدعم.. "صناعة النواب "توافق على موازنة الثروة المعدنية

06:09 م الثلاثاء 25 مايو 2021
مستعدون لتقديم الدعم.. "صناعة النواب "توافق على موازنة الثروة المعدنية

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمد محمود، على موازنة هيئة الثروة المعدنية.

وقال رئيس اللجنة، إن مستقبل مصر في التنمية يعتمد بشكل كبير على النهوض بقطاع الثروة المعدنية في مصر.

وطالب معتز محمود خلال اجتماع اللجنة بضرورة ربط حوافز الهيئة بالاكتشافات الجديدة، مشيرًا إلى أن الاكتشافات الجديدة ستكون نقلة كبيرة للاقتصاد الوطني.

وطالب رئيس صناعة النواب، من هيئة الثروة المعدنية بيان بإجمالي المحاجر المستغلة والغير مستغلة وخطه العمل في المستقبل مع الاستعداد من لجنة الصناعة بتوفير أي دعم تشريعي القانون يساهم في تعظيم عوائد هيئة الثروة المعدنية.

مجلس النواب معتز محمد محمود موازنة هيئة الثروة المعدنية

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