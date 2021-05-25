رئيس القطاع الديني بالأوقاف يتفقد الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان

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كتب- محمود مصطفى:

زار الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الثلاثاء، الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان - نور مبارك، التابعة للوزارة، وكان في استقباله الدكتور محمد الشحات الجندي، رئيس الجامعة.

وأشاد رئيس القطاع الديني، بالإنجازات التي حققتها وتحققها بالجامعة، لافتًا إلى أنها منارة أكاديمية مصرية في شرق آسيا، يعمل بها 22 أستاذا موفدون من مؤسسات علمية عريقة بجمهورية مصر العربية.

وتفقد طايع قاعات المحاضرات المجهزة بأحدث التقنيات الحديثة التي تلبي احتياجات العملية التعليمية في ظل الظروف الطارئة التي يمر بها العالم، والاعتماد على نظام التعليم عن بعد، وأثنى على رسالة الجامعة في نشر المنهج الوسطي الذي يحترم الآراء و يقبل الآخر، ضمن الرؤية المستنيرة لوزارة الأوقاف المصرية.

كان الشيخ جابر طايع، وصل أمس الاثنين، إلى جمهورية كازاخستان، لحضور المؤتمر العلمي الدولي السنوي للجامعة، الذي يتزامن مع مرور 20 عاما على إنشاء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان.

وتعد الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية، هي إحدى المؤسسات التابعة لوزارة الأوقاف، ويرأسها الدكتور محمد الشحات الجندي، أستاذ الشريعة، عضو مجمع البحوث الإسلامية.

وتأسست الجامعة، عام 1993 بالاتفاق بين كازاخستان وجمهورية مصر العربية، ويتم تطوير البرامج التعليمية لها وفقًا لمتطلبات وزارة التعليم والعلم في جمهورية كازاخستان، و مصنفة كواحدة من أفضل 20 جامعة في كازاخستان.

وتقوم الجامعة بإعداد المتخصصين في 13 برنامجًا تعليميًا.

في مرحلة البكالوريوس:

الدراسات الإسلامية (4 سنوات) - باللغات الكازاخية والإنجليزية والروسية.

الدراسات الإسلامية (3 سنوات) - باللغات الكازاخية لخريجي المدارس الدينية.

علوم الدين (4 سنوات) - باللغة الكازاخية.

علوم الدين (3 سنوات) - باللغة الكازاخية لخريجي المدارس الدينية.

علوم الدين (2-3 سنوات) - باللغة الكازاخية، التعليم العالي الثاني.

الثيولوجيا (4 سنوات) - باللغة الكازاخية.

الثيولوجيا (3 سنوات) - باللغة الكازاخية لخريجي المدارس الدينية.

الثيولوجيا (2-3 سنوات) - باللغة الكازاخية، التعليم العالي الثاني.

اللغات الأجنبية: لغتان أجنبيتان (العربية - الإنجليزية، الإنجليزية - العربية) - 4 سنوات.

في مرحلة الماجستير:

الدراسات الإسلامية - باللغة الكازاخية، التوجه العلمي والتربوي.

علوم الدين - باللغة الكازاخية ، التوجه العلمي والتربوي.

في مرحلة الدكتوراه:

الدراسات الإسلامية - باللغة الكازاخية، التوجه العلمي والتربوي.

علوم الدين - باللغة الكازاخية ، التوجه العلمي والتربوي.