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نعترف بالتقصير.. وزير الإسكان يتحدث أمام "النواب" عن مشكلات الصرف الصحي والمياه

05:05 م الثلاثاء 25 مايو 2021
نعترف بالتقصير.. وزير الإسكان يتحدث أمام "النواب" عن مشكلات الصرف الصحي والمياه

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، إنه يتفق مع ما ذكره أغلب أعضاء البرلمان بوجود قصور في بعض المشروعات وتأخر في الصرف الصحي والمياه.. وغيرها.

جاء ذلك في رده على طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء.

وأكد الجزار أنه منذ تولي الرئيس السيسي وهناك الكثير من الأعمال التي تمت على أرض الواقع.

وأضاف وزير الإسكان أنه خلال السنوات الست السابقة تم الانتهاء من 279 من مشروعات المياه على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية 61. 4 مليار جنيه، وهناك مشروعات أخرى يتم تنفيذها.

وأعلن الوزير أنه تم عمل 864 مشروع صرف صحي، وجار عمل 473 مشروعًا، قائلًا: ما تم في الفترة الأخيرة يضاهي ما تم في آخر 40 سنة.

وأكد الجزار التزام الوزارة بالخطة المدرجة والمحدد لها موازنات تمت بالكامل، قائلًا: لا يوجد جنيه في موازنة الوزارة لم يتم صرفه وفقًا للخطة.

عاصم الجزار وزير الإسكان الصرف الصحي المرافق العمرانية مجلس النواب

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